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Elazığ’da 7 ayda meydana gelen 587 trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti bin 46 kişi yaralandı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ’da 7 ayda meydana gelen 587 trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti bin 46 kişi yaralandı

Elazığ’da 7 ayda meydana gelen 587 trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti bin 46 kişi yaralandı

kazalardan arşiv detay

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

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- Elazığ’da son 7 ayda 587 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 12 kişi hayatını kaybederken bin 46 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiğine göre, Elazığ'da son 7 ayda meydana gelen 587 trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybederken bin 46 kişi ise yaralandı. Öte yandan 7 ay içerisinde gerçekleşen 791 kazanın ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi. (MK-CK-
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