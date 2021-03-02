Elazığ’da 65 yaş üstünün sabah namazı mutluluğu

-Vatandaşların camiye gelişi

-65 yaş ve üstü vatandaşların camiye gelmeleri, namaz kılmaları ve dua etmeleri

-Cemaatle namazın kılınması

-Duaların edilmesi

-Röportaj veren vatandaşın duygulanması

-Röp.

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının esnetildiği Elazığ’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar , uzun bir aranın ardından ilk defa camilerde sabah namazı kılabilmenin mutluluğunu yaşadı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge sonrası orta risk grubunda olan Elazığ’da 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama kaldırıldı. Bu kapsamda kentte birçok 65 yaş ve üstü vatandaş, sabah namazı için camilerin yolunu tuttu. Maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat ederek camide sabah namazı kılan yaşlılar, duygu yüklü anlar yaşadı. Öte yandan namazdan sonra İHA muhabirine konuşan vatandaşlardan 68 yaşındaki Ömer Gökçe, camide namaza kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşurken duygulanan Gökçe;“65 yaş ve üstüne yönelik kısıtlamanın kalktığını akşam öğrendim. Rahat bir şekilde ibadetlerimizi yapabileceğimiz için çok mutlu oldum. Allah bu musibeti üstümüzden kaldırsın ve rahat ibadetler yapmayı hepimize nasip etsin. Namaz büyük bir nimet, Allah hepimize bu cemaati nasip etsin ve bizi bu cemaat yolundan ayırmasın”dedi.

Herkesten bir saat önce namaza gelen 72 yaşındaki Mehmet Vural ise “Allah, milletimize devletimize zeval vermesin ve bugünlerimizi de aratmasın. Biz mi geliyoruz sanki getirene bak sen, getiren O. İdare edenlerden Allah razı olsun. herhangi bir sıkıntı çıkarmadılar, biz de namazımıza geldik” diye konuştu.





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