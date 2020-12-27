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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem

duvardaki çatlaktan görüntü

( ELAZIĞ -3) ELAZIĞ

Deprem Bild 


- Elazığ’da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor" dedi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.37'de il merkezinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 15.94 kilometre olarak bildirildi.
Kent merkezinde şiddetli hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Vali Erkaya Yırık, ”İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte, ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler" dedi.
Bakan Soylu'dan açıklamaİçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir açıklama yaptı. Soylu, "Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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