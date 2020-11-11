Elazığ’da 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

-Araçta arama yapması

-Ele geçen eroin

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada narkotik köpeği Lina'nın tepki verdiği kamyonun zulasında 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi,1 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bingöl karayolunda bulunan uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışma sırasında uygulama noktasında bir kamyon durduruldu. Narkotik polisinin kontrollerini gerçekleştirildiği sırada dedektör köpeği Lina kamyona tepki verdi.Bunun üzerine yapılan detaylı aramalarda, aracın kasa kısmının üst tarafına paketler halinde zulalanmış halde toplam 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Polis araç sürücüsü A.Y’yi gözaltına alarak emniyete götürdü.Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.



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