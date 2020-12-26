Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem



- Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.09 sıralarında merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinli 11.57 kilometre olarak bildirildi.

Öte yandan depremin kent merkezinde de hissedildiği ancak şuana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği aktarıldı.



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