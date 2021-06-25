Elazığ'da 3 kişinin öldüğü kazada, sürücünün gözüne güneş gelmiş

-cesetlerin kaldırılması

-Aracın kaldırılması

-Genel ve detay



( ELAZIĞ )- Düğün yolundaki feci kazada ölenlerden 2'sinin kadın, 1'inin ise erkek olduğu öğrenilirken, kimlikleri de belirlendi ELAZIĞ



- Elazığ’da düğüne gidenleri taşıyan minibüsün, kamyonla çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Minibüs şoförünün gözüne güneş gelmesi sonucu kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu’nun 25. kilometresinde bir dinlenme tesisinin yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’tan Kars’a düğüne gidenleri taşıyan Arif Kerel(30) idaresindeki 46 ADM 072 plakalı minibüs, sürücüsünün gözüne güneşin alması nedeniyle Derviş Ataman yönetimindeki 44 BJ 133 plakalı kamyonla çarpıştı. Feci kazada minibüs ikiye bölünürken 3 kişi öldü, 12 kişide yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi 3 kişinin cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin 21 yaşındaki Fatma Altuntaş, 28 yaşındaki Seda Biricik ve 59 yaşındaki Şükrü Cerit olduğu belirlendi. Kazada yaralananlardan 2'sinin ayakta müdahalesinin yapıldığı, diğer 10 yaralının hastanede tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan kaza yapanların kız tarafı olduğu, gelinin ise önceden başka bir araçla gittiği öğrenildi. Olay yerinde incelemenin tamamlanmasının ardından kazaya karışan minibüs çekici ile kaldırılarak, yol tamamen trafiğe açıldı.

