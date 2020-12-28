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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığ’da 24 saatte 75 artçı deprem meydana geldi

Elazığ’da 24 saatte 75 artçı deprem meydana geldi

arşiv

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

Artçı Deprem Hastane Sekte Deprem Panik Atak 


- Elazığ’da dün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından 24 saat geçerken, toplamda 75 artçı deprem meydana geldi. Dün, Elazığ’da saat 9.37’de yerin 15 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından 24 saat içinde biri 3.7, diğerleri 1.0 ile 2.7 arasında değişen toplam 75 artçı deprem meydana geldi. Ayrıca Elazığ'a komşu iller Malatya, Tunceli ve Bingöl'de de 15 ile 2.5 arasında değişen depremler meydana geldi. Kentte meydana gelen deprem nedeniyle 1 bina tahliye edilmiş, 24 Ocak depreminde hasar alan bazı yapılarda yeni hasarlar oluşurken, 68 kişi düşme, yüksekten atlama ve panik atak nedeniyle hastaneye başvurmuştu. Hastaneye başvuranlardan 62’si taburcu edilirken, 6’sının çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
(CK-HİV-
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