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Elazığ'da 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ'da 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

- Narkotik köpeğin uyuşturucuyu araması ve bulmasıELAZIĞ (AA) - , 1 kişi yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Y.G'nin Arıcak ilçesinde bulunan evinde uyuşturucu sakladığı bilgisine ulaştı.Evi tespit eden ekipler, narkotik köpek ile evde yaptıkları aramada, ahşap dolabın içerisine zulalanmış 2 kilo 500 gram esrar buldu.Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma Uyuşturucu Köpek Narkotik Narkotik Köpek 

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