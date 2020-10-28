Elazığ'da 2,5 yaşındaki Mila’nın duygulandıran bayrak sevgisi

-Milanın direğe sarılması

-Genel



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da 2,5 yaşındaki Ada Mila’nın bayrak sevgisi hem duygulandırdı, hem de yüzlerde tebessüm oluşturdu. Fırat Üniversitesi Kampüsü içerisinde annesi Esin Yamaç Erten ile yürüyüşe çıkan 2,5 yaşındaki Ada Mila, direkteki Türk bayrağını gördü. Bunun üzerine Mila, ‘Kırmızı bayrak benim mi, bu kırmızı bayrak benim için’ diyerek heyecanla bayrağa doğru gitmeye başladı.

Annesi ise o an cep telefonu kamerası ile kayda girdi. Üst üste ‘Bu benim bayrağım’ diyen Mila, bayrak direğine sarılarak “ Seni çok seviyorum bayrağım” dedi.

O anların görüntülerini izleyenler hem duyulandı hem de yüzlerinde tebessüm oluştu. (CK-HIV-



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