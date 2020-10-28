Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ'da 2,5 yaşındaki Mila’nın duygulandıran bayrak sevgisi

Elazığ'da 2,5 yaşındaki Mila’nın duygulandıran bayrak sevgisi

Milanın bayrağa gitmesi

Sarılar Kamera Cep Telefonu 

-Milanın direğe sarılması
-Genel

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da 2,5 yaşındaki Ada Mila’nın bayrak sevgisi hem duygulandırdı, hem de yüzlerde tebessüm oluşturdu. Fırat Üniversitesi Kampüsü içerisinde annesi Esin Yamaç Erten ile yürüyüşe çıkan 2,5 yaşındaki Ada Mila, direkteki Türk bayrağını gördü. Bunun üzerine Mila, ‘Kırmızı bayrak benim mi, bu kırmızı bayrak benim için’ diyerek heyecanla bayrağa doğru gitmeye başladı.
Annesi ise o an cep telefonu kamerası ile kayda girdi. Üst üste ‘Bu benim bayrağım’ diyen Mila, bayrak direğine sarılarak “ Seni çok seviyorum bayrağım” dedi.
O anların görüntülerini izleyenler hem duyulandı hem de yüzlerinde tebessüm oluştu. (CK-HIV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı