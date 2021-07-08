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Elazığ’da 2,5 kilo esrar ele geçirildi
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ’da 2,5 kilo esrar ele geçirildi

Elazığ’da 2,5 kilo esrar ele geçirildi

köpeğin uyuşturucuyu bulması

Operasyon Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Gözaltı 

-fotoğraf

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da jandarmanın yaptığı çalışmada 2,5 kilo esrar ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Arıcak İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheli Y.G.’nin Arıcak ilçesinde bulunan evinde uyuşturucu madde sakladığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince tespit edilen adrese operasyon yapıldı. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan arama sonucunda ahşap dolabın içerisine zulalanmış vaziyette 2,5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında, ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti , Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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