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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığ’da 19 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ’da 19 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Mobese görüntüsü

İlk Müdahale Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

-Kazadan detaylar

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da 19 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, merkeze bağlı Ulu Kent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 M 0270 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, 01 AED 763 plakalı otomobil ve 23 TD 545 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada minibüs yan yatarken, araçlarda bulunan toplamda 19 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi yönlendirildi. Vatandaşların da yardıma koştuğu yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.Kaza anı, bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
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