Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ'da 15 bin fidan toprakla buluştu

Elazığ'da 15 bin fidan toprakla buluştu

Düzenlenen programdan ve katılımcılardan detay

Lyon Efes Allah Bulduk Irak 

-Duaların edilmesi
-Fidanların toprakla buluşturulması
-Çocuk ile askerlerin birlikte fidan dikmesi
-Vali açıklama
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- Elazığ’da "Geleceğe Nefes Ol" seferberliği kapsamında bugün 15 bin fidan toprakla buluşurken, ay sonuna kadar bu rakamın 223 bine ulaşacağı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen sene başlattığı “Geleceğe Nefes Ol” seferberliği kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bugün Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı. Merkeze Bağlı Bağlarca Köyü’nde 100 dekar alana 15 bin adet fidanın dikiminin yapıldığı etkinlikte İl Müftüsü Selami Aydın bereket duası etti. Kasım ayının ilk gününden itibaren başlatılan fidan seferberliği kapsamında şuana kadar 77 bin adet fidan dikimi yapıldığı, ay sonuna kadar ise bu rakamın 223 bin adete ulaşacağı aktarıldı. Gelecek nesillere daha yeşil bir alan bırakmak adına hayata geçirilen projeyi çok anlamlı bulduklarını belirten Vali Erkaya Yırık, “ Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde ağaçlandırma çalışması yoğun bir şekilde 11’inci ayın 11’inde 11 milyon ağaç toprakla buluşuyor çalışmasıyla yapılıyor. İnsanlarımız ağaçlandırma seferberliğindeler. Elbette ki yapılan güzel çalışmalar kendiliğinden olmuyor. İnsanlar olarak atalarımızdan aldığımız bu toprakları, emaneti en güzel ve yeşil haliyle çocuklarımıza bırakmak durumundayız. Aslında bu çalışmanın özü budur. 1-30 Kasım tarihleri arasında toplamda 223 bin fidanı günde 7 bin 700 fidan olmak üzere ‘Geleceğe Nefes’ projesi ile toprakla buluşturuyoruz. İnşallah, bu yaptığımız çalışmalarla geleceğimiz Elazığ’ımız daha yemyeşil olacaktır. Dünden daha iyi bir Elazığ bugün için söz konusu, yarın da bugünde daha iyi bir Elazığ olacak. Bu yaptığımız çalışmalarla bunu gerçekleştireceğiz. Memleketimizi yeşillendirme amacıyla çıkılan bu yolda Cumhurbaşkanımıza böyle bir yol açtığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yapılan çalışmalarla geleceğimize, çocuklarımıza ve hepimize bir nefes olacak” dedi.
Düzenlenen program Vali Erkaya Yırık'ın yanı sıra Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Orman Bölge Müdürü M. Salih Çetiner ile kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.
(RY-HİV-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement