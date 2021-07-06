ELAZIĞ - Çobanlık yapan 2 çocuğun cesedi baraj gölünde bulundu
- Keban Baraj Gölü - Çocukların cesetlerinin sudan çıkarılması - Fırat Üniversitesi Hastanesi morgu Elazığ 'da çobanlık yapan 2 çocuğun cesedi baraj gölünde bulunduELAZIĞ (AA) - Elazığ ’da çobanlık yapan 2 çocuğun cesedi Keban Baraj Gölü'nde bulundu.Şehsuvar köyü yakınlarında hayvan otlatan Nazmi Çetinkaya (14) ve Yusuf Yücer'in (17), kıyafetlerini baraj gölü kıyısında bulan ve bir süre haber alamayan köylüler, durumu 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.Ekipler tarafından yapılan inceleme sonucu olay yerine çağrılan Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, çalışma başlattı.Dalgıçlar, yaptığı çalışma sonucunda Çetinkaya ile Yücer'in cansız bedenini sudan çıkarttı.Çobanların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım