ELAZIĞ - Bakan Kurum deprem konutlarını inceledi

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un deprem konutlarını ziyaret etmesi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konutlarda incelemelerde bulunması - Toplu fotoğraf çekimi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konutlarda incelemelerde bulunması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un halı sahaya gelmesi - Çocukların kaleye top atması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kaleye top atması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çocuklara hediye vermesiELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ ’ın Akçakiraz ve Yazıkonak Beldelerinde yapılan deprem konutlarını yerinde inceledi.
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