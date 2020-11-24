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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
ELAZIĞ - Bakan Kurum deprem konutlarını inceledi

ELAZIĞ - Bakan Kurum deprem konutlarını inceledi

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un deprem konutlarını ziyaret etmesi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konutlarda incelemelerde bulunması - Toplu fotoğraf çekimi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konutlarda incelemelerde bulunması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un halı sahaya gelmesi - Çocukların kaleye top atması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kaleye top atması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çocuklara hediye vermesiELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ ’ın Akçakiraz ve Yazıkonak Beldelerinde yapılan deprem konutlarını yerinde inceledi.

Deprem Konutları Deprem Çekim 

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