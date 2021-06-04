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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ELAZIĞ - Apartmanda çıkan yangın söndürüldü

ELAZIĞ - Apartmanda çıkan yangın söndürüldü

- Yanan apartmandan görüntü - Ekiplerin yangına müdahalesi Elazığ 'da apartmanda çıkan yangın söndürüldüELAZIĞ (AA) - Elazığ 'ın Palu ilçesinde apartmanın altıncı katında çıkan ve çatıya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Cumhuriyet Mahallesi Numune Sokak'ta bir binanın altıncı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Palu ve Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.Ekiplerin, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın nedeniyle apartmanda hasar oluştu.

Yangına Müdahale 

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