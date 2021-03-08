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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ELAZIĞ - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor

ELAZIĞ - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor

- Elazığ 'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik - Etkinlikte sergilenen eli işi ürünlerden görüntüler - Katılımcıların sergiyi gezmesi - Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın konuşmaları Elazığ 'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyorELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla jandarma ve emniyet mensubu kadınlar ile ev hanımı kadınların ortak organizesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliklerde, barınma hizmeti alan kadınlara yönelik açılan el işi kurslarında yapılan el emeği, göz nuru ürünler sergilendi.İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın personeller ise kurulan stantlarda kadına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici broşür dağıttı.
Serginin açılışını gerçekleştiren Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yaptığı açıklamada, kadınların emeği ve hizmetiyle toplumun hemen hemen her alanında yer aldıklarını belirtti.
Sosyal hayatta yer alan kadınların başarıları ve örnek davranışlarıyla topluma rehberlik ettiğini ve rol model olduğunu ifade eden Yırık, şunları söyledi:"Ülkemizde son yıllarda yaşanan gelişmeler neticesinde gerek mecliste gerek kamu sektöründe gerekse toplum içerisinde, STK'larda ve iş alanlarında iş kadını olarak yer alan kadınlarımızın olduğunu görmek bizlere mutluluk veriyor. Kadınlarımız toplumun içerisinde yer aldığı sürece, daha fazla sosyal hayata katıldığı müddetçe milletimizin ve geleceğimizin daha güvende olduğunu söylemek istiyorum. İnşallah kadını ve erkeğiyle birbirine saygılı olan, hayat hakkı tanıyan ve muhabbet eden bir toplum olarak gelecek yıllara daha güvenle bakacağız."Yırık, kadınlara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkede de zaman zaman meydana gelen kadına yönelik şiddet olaylarının bundan sonraki süreçte yaşanmaması temennisinde bulundu.

Alışveriş İş Kadını Farkındalık Sosyal Hayat Alışveriş Merkezi 

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