Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ELAZIĞ - 10 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ firarisi çiftlik evinde yakalandı

ELAZIĞ - 10 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ firarisi çiftlik evinde yakalandı

- Yakalanan firari hükümlünün adliyeye sevk edilmesi Elazığ 'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ firarisi çiftlik evinde yakalandıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü çiftlik evinde yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla hakkında yakalama emri bulunan C.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takip sonucu C.G'nin kentteki bir çiftlik evinde saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, C.G'yi gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.G, cezaevine teslim edildi.

Firari Hükümlü Hapis Cezası Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Yakalama Emri 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement