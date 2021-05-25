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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Ela’nın tek isteği fizyoterapist olmak

Ela’nın tek isteği fizyoterapist olmak

-Ela’nın ders çalışmasından detaylar

Omurilik Fizik Tedavi Ders Çalış Tedavi Süreci Yüz Yüze 

--Ela’nın dikiş dikmesinden detaylar
--Ela’nın oyun oynamasından detaylar
--Ela ile röp
--Ela’nın annesi ile röp
--Genel detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul’un Tuzla ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Ela, henüz 57 günlükken başladığı tedavisine 11 yıldır devam ediyor. Ela, fizyoterapist olmak için tüm zamanını ders çalışmaya ayırıyor. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takip edilen Ela, kendisi gibi hasta olan çocukları tedavi edebilmek için fizyoterapist olmak istiyor. Tuzla’nın Şifa Mahallesi’nde yaşayan Kılıç ailesinin kızı olan Ela, henüz 57 günlükken hastaneye yattı. Doktorların omurilik sıvısında daralma, beyincik küçülmesi ve gelişim geriliği teşhisi koyduğu Ela, 11 yıldır fizik tedavi görerek yaşamını sürdürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitime ara verildiği dönemlerde kendisini ders çalışmaya adayan Ela, büyüyünce fizyoterapist olmak istiyor. 11 yıldır gittiği fizik tedaviler sonucunda birçok fizik hareketini öğrendiği belirten Ela, hasta olan diğer çocukları iyileştirmeye karar verdiğini söyledi.

Ela, ders çalışmadığı dönemlerde ise ablası ile oyun oynamayı ve dikiş dikmeyi seviyor. 11 yaşındaki Ela Kılıç,” Fizyoterapist olmak istiyorum. Bütün hareketleri biliyorum. Diğer çocuklara yardımcı olacağım. Onları yürüteceğim” dedi.
10 yıldır Gönül Elleri Çarşısı’nın takibinde Henüz 57 günlükken tedavi süreci başlayan Ela, o tarihten itibaren Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın takibi altına alındı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla başta Ela’nın tedavi süreci olmak üzere, temel ihtiyaçların karşılanma noktasında da Gönül Elleri Çarşısı Ela’nın yanında yer aldı. Gönül Elleri Çarşısı’nın etkinlik ve eğitim programlarına katılan Ela, bu süreçte hem sosyalleşirken hem de kişisel gelişimine katkı sağladı. “Diğer çocuklar tedavi olsunlar diye fizyoterapist olmaya karar verdi” Ela’nın annesi Selma Kılıç ise,” Ela biraz hırçın ve içine kapanıktır. Çok fazla arkadaşı yoktur. Arkadaşının olmamasının sebebi ise; çok sık hastaneye gidiyoruz. Bir de yürümesinde sıkıntı olduğu için biraz oyunlarda çok sık düşüyor. Bu sebepten dolayı da arkadaşları onu oyunlara dahil edesi gelmiyor. Yavaş yavaş bunları da yenmeye başladık. Allah’ın izniyle daha iyi olacağız. Ela’nın fizyoterapist olmak istemesinin sebebi, yıllardır fizik tedavi alıyor. Fizik aldığımız hastanelerde de Ela gibi çocuklar var. Mesela daha yürümesi zor çocuklar var. Ela onlara yardımcı olmak istiyor. Kendisi bu tür şeyleri yaşadığı için, o çocukların yürümesini, tedavisi olmasını ve artık hastaneye gitmesinler diye böyle bir şeye karar verdi. İnşallah, Ela’nın bir katkısı olur. Ela gibi yürüme zorluğu çeken çocuklara fizik tedavi vererek onların yürümesine katkıda bulunacak” dedi.
“Tuzla Belediyesi kocaman bir aile” Gönül Elleri Çarşısı’nın Ela’nın gelişiminde etkili olduğunu belirten Selma Kılıç; ”Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Ela’yı etkinliklere davet etti. Resim dersine gittik. Orada başka arkadaşları ile tanıştı ve biraz daha sosyalleştir. Tedavilerine katkıları oldu. Yeri geldi kıyafet verdiler, yeri geldi Ela’nın bezini verdiler. Bebek arabası verdiler. Tuzla Belediyesi bizim kocaman bir ailemiz. 10 senedir Ela’nın yanındalar. Özellikle Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı ve Dr. Fatma Yazıcı’ya çok teşekkür ediyorum. Onlar da bir anne ve baba oldukları için beni çok iyi anladılar ve her zaman yanlarımda durdular” dedi.
(MB-
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