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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
El sanatları merkezi Avanos’ta sessizlik hakim

El sanatları merkezi Avanos’ta sessizlik hakim

AVANOS İLÇESİNDEN GENEL DRONE GÖRÜNTÜSÜ

( NEVŞEHİR -DRONE) NEVŞEHİR

El Sanatları 


- Nevşehir’in Avanos ilçesinde 56 saatlik kısıtlamanın son gününde ilçede vatandaşlar kısıtlamaya uyuyor. Tüm Türkiye’de Cuma akşamı saat 21.00’de başlayan ve Pazartesi sabah saat 05.00’te sona erecek kısıtlamanın son gününde el sanatları merkezi Avanos ilçesinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyması dikkatlerden kaçmadı. Avanos’ta kısıtlama sonrasında boş kalan cadde ve sokakların yanı sıra Kızılırmak nehri drone ile görüntülendi.
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