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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
- El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde askeri geçit töreni düzenledi

- El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde askeri geçit töreni düzenledi

-Askeri geçit töreninden görüntüler

( GAZZE ) GAZZE

Assam Askeri Araç Gesi İsrail Saldırı 


- Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde büyük bir askeri geçit töreni düzenledi.
İsrail’in 10 Mayıs’ta Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırılar 11 günün ardından taraflar arasında ateşkes kararı alınması ile sona ermiş, ateşkes 21 Mayıs’ta yerel saatle gece 02.00’da yürürlüğe girmişti. Ateşkesin ardından Gazze’de saldırıların izleri silinmeye ve şehrin yeniden imarı için çalışmalar sürerken, Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde büyük bir askeri geçit töreni düzenledi.
İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan şehrin batısındaki Kadisiye bölgesinden başlayan askeri geçit töreni, şehrin ana meydanına doğru gerçekleştirildi.
Törende, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden El-Kassam Tugayları üyelerinin fotoğrafları askeri araçlara asılırken, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak fırlatılan birçok roket ve füze ile silahlar törende sergilendi. Tören sırasında sık sık, "Kassam Tugaylarına selam olsun" ve "Ruhumuzla ve kanımızla seni kurtarıyoruz Ey Aksa" sloganları atıldı. Filistinliler askeri geçit törenini, İsrail'e karşı direnişin sürdüğüne dair bir mesaj olduğunu ifade ederken, İsrail baskınlarının ve bombardımanlarının kendilerini zayıflatmayacağının gösterdiğini belirtti.
Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın 254 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
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