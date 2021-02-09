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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
El Kaide terör örgütüne haraç operasyonu

El Kaide terör örgütüne haraç operasyonu

Polisin evlere girmesi

Adli Kontrol Yakalama Kararı Harekete Geç Şafak Vakti Terör Örgütü 

-Polisin derneğe girmesi
-Dernekte arama yapması
-Zanlıların emniyetten çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana’da esnaftan 300 bin lira haraç istediği ve El Kaide Terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 5 zanlıdan 4’ü tutuklandı ADANA

- Adana’da esnaftan 300 bin lira haraç istediği ve El Kaide Terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 5 zanlıdan 4’ü tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir dernek çatısı altında, Suriye’deki El-Kaide terör örgütüne göndermek için haraç toplandığının öne sürülmesi üzerine harekete geçti. Başkanlığını M.Ö.’nün yaptığı Daru’s Selam Derneği’nde 5 kişinin, kentteki 2 esnaftan silah tehdidiyle 300 bin TL haraç istedikleri ancak esnafın vermediği ileri sürüldü. Zanlıların daha önce bu yöntemle esnaftan para aldığı ve bu paraları da örgüte gönderdikleri iddia edildi. Bu iddialar üzerine savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 3 Şubat günü, şafak vakti operasyon düzenledi.
Polisin, eş zamanlı yaptığı baskınlarda haraç isteme olaylarına karışan şüpheliler M.Ö., B.E., E.Ö., S.S.E. ile M.S. yakaladı. Öte yandan, söz konusu derneğin 2020’nin Şubat ayında feshedildiği ancak faaliyetlerine illegal olarak devam ettiği bildirildi.
Dernek çatısı altında örgüte sempatizan yetiştirme amacıyla çeşitli toplantılar yaptıkları da öğrenildi. Polisin söz konusu dernekte yaptığı aramalarda, yasaklı yayınlar ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Dernek, illegal faaliyetinden men edilerek mühürlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında derneğin başkanlığını yapan M.Ö.’nün de bulunduğu B.E., E.Ö., S.S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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