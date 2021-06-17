EL HALİL - İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
: - İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere ait yıktığı evden detaylar - Filistinlilerin kullanılabilir durumdaki eşyalarını toparlamaya çalışması - Evi yıkılan Filistinli ile röportajEL HALİL (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine bağlı Beyt Ummar beldesinde bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Filistinliler, kullanılabilir durumdaki eşyalarını topladı.
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