- El Halil’deki İbrahim Tekkesi’nde yoksullara iftar yemekleri dağıtılıyor

-İbrahim Tekkesi Müdürü Luey El-Hatib ile röportaj



( EL HALİL ) EL HALİL



- İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde her Ramazan olduğu gibi bu yıl da tarihi İbrahim Tekkesi’nde sahur ve iftar için yemekler dağıtılıyor. Dünya genelinde yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele devam ederken bu yıl da Ramazan korona virüs salgının gölgesinde sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan tarihi İbrahim Tekkesi’nde Ramazan boyunca yoksul ve muhtaçlara sahur ve iftar için yemek dağıtılıyor. Tüm yıl boyunca yoksullar için yemek dağıtımı yapan İbrahim Tekkesi, Müslümanlar için kutsal Ramazan ayında dağıtım sayısını arttırıyor. Eyyubiler döneminde kurulan ve Osmanlı döneminde geliştirilen bin 129 yılık İbrahim Tekkesi, özel aşçı ve personelliyle her gün en az 15 bin kişiye sahur ve iftarlık yemek dağıtıyor. İbrahim Tekkesi Müdürü Luey El-Hatib yaptığı açıklamada, “İbrahim Tekkesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edildi. Restorasyon kapsamında yeni bölümler eklendi. Erkelere ve kadınlara yemek dağıtmak için ayrı salonlar kuruldu. Bugün mesela et yemeği dahil olmak üzere yemekler hazırladık en az 15 bin kişi dağıtacağımız iftarlık yemeklerinden faydalanacak. El Halil halkı için İbrahim Tekkesi önemli ve hizmet vermeye devam etmesi bağışlar yapılıyor” dedi.





