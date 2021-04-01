- El Halil’de sağlık ekipleri ev ev dolaşıp yaşlılara aşı yapıyor



- İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sağlık ekipleri, 75 yaş ve üstü Filistinliler evlerinde aşılanıyor. Dünya genelinde yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele devam ederken işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 75 yaş ve üstü evlerinde aşılanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre, yaşlıların sağlığını korumak ve aşılama merkezlerinde fazla kişi ile teması azaltmak amacıyla yaşlıların evlerine özel sağlık ekipleri gönderiliyor. El Halil’in Dura ilçesindeki yaşlıların aşılamasında görev alan sağlık personeli Adel Amer, “El Halil’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın çabaları kapsamında hem 75 yaş ve üstü hem de sağlık durumları nedeniyle evlerinden ayrılamayan yaşlılara aşı yaptık. Herhangi bir şey yapmalarına gerek yok, biz onların evlerine kadar geldik” ifadesini kullandı. Filistin Sağlık Bakanlığı El Halil Merkezi ilk aşamada bölgede yaşayanlardan 70 kişinin aşılandığını ve gelecek günlerde de bütün bölge sakinlerinin aşılanmış olacağını açıkladı.

Hızlı bir aşı kampanyası yürüten İsrail, işgal ettiği topraklardaki Filistinlilere aşı sağlamadığı gerekçesiyle uluslararası eleştirilere maruz kalmıştı. İsrail, Batı Şeria’daki yerleşim yerlerine izin verilen noktada çalışan 100 binden fazla Filistinli işçiyi aşıladıklarını açıklamıştı.



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