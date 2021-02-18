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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- El Halil’de kar yağışının keyfini çocuklar çıkardı

- El Halil’de kar yağışının keyfini çocuklar çıkardı

olay yeri

Kar Kalınlığı Elektrik Kesintisi İşgal Kar Yağışı 

-beyaza dönen sokaklar

( EL HALİL ) EL HALİL

- İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde şiddetli kar yağışının keyfini çocuklar çıkardı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yoğun kar yağışının etkili olmasıyla birlikte, kent beyaza büründü. Bölgedeki dağlar ve çevresi karla kaplandı. Şiddetli kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 30 cm ulaşırken Beytüllahim ve El-Halil’deki bazı yollar kapatıldı. Bazı mahallelerde yoğun kar yığışı sebebiyle elektrik kesintisi yaşandı. Yollarda kar küreme çalışması yapılırken çocuklar sokaklara çıkıp kartopu ile oynadı. Kardan adam yapmayı ihmal etmeyen çocuklar, karın sevincini yaşadı.
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