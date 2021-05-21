Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
- El Halil’de Filistinliler ile İsrail güçleri çatıştı

- El Halil’de Filistinliler ile İsrail güçleri çatıştı

Olaylardan görüntü

Çatışma Cuma Namazı Göz Yaşartıcı Gaz İsrail 

-Yanan lastikler
-Detay

( EL HALİL ) EL HALİL

- Batı Şeria’nın El Halil kentinde cuma namazı sonrası toplanan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma yaşandı. İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes 02.00 sıralarında yürürlüğe girdi. Ateşkese rağmen Batı Şeria’nın El Halil kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Cuma namazı sonrası yüzlerce Filistinli, bir araya geldi. Filistinlilere, İsrail güçleri müdahale etti. Filistin bayrakları taşıyan Filistinliler İsrail güçlerini engellemek için lastik yaktı. Polis de, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
İsrail-Gazze Sınırında Gerginlikİsrail-Gazze Sınırında Gerginlik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement