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EL HALİL - Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
EL HALİL - Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri

EL HALİL - Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri



: - Yatta beldesinin El - Tuvana köyünde toplanan bir grup Filistinlinin gösterisinden detaylar - Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan göstericilerden detaylar - Filistin gösterici ile röportaj - Gösteriden detaylarEL HALİL (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınındaki Yatta beldesinin El - Tuvana köyünde toplanan bir grup Filistinli, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenledi.
İsrail güçleri, yolu kapatarak yürüyüşe geçen protestocuların ilerlemesine engel oldu.

Protesto Altın İsrail İşgal 

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