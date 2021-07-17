EL HALİL - Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri
: - Yatta beldesinin El - Tuvana köyünde toplanan bir grup Filistinlinin gösterisinden detaylar - Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan göstericilerden detaylar - Filistin gösterici ile röportaj - Gösteriden detaylarEL HALİL (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınındaki Yatta beldesinin El - Tuvana köyünde toplanan bir grup Filistinli, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, yolu kapatarak yürüyüşe geçen protestocuların ilerlemesine engel oldu.
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