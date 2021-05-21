EL HALİL - Batı Şeria'da, Gazze ve Aksa'ya destek gösterisi düzenlendi
- Protesto yürüyüşünden detay görüntüler - Filistinli gençlerin ellerinde Filistin bayrağı taşıması - Göstericilerin yol üstünde lastik yakması - İsrail askerlerinin gösteriye gaz bombasıyla müdahale etmesiEL HALİL - El Halil kentinde bir İsrail kontrol noktası yakınlarında Gazze Şeridi’ne destek gösterisi düzenledi. İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulundu. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler lastik yakıp taş atarak karşılık verdi.
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