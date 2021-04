El frenini çekmeden indiği tır park halindeki araçlara böyle çarptı

--Olay yerinden genel ve detay görüntüler

- Başkent’te bir tır sürücüsü yokuş aşağı bıraktığı tırının el frenini çekmeyi unutunca 10 tonluk araç yokuş aşağı geri geri giderek park halinde bulunan 4 araca çarptı. Şans eseri kazada can kaybı yaşanmazken, bir kişi hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Çankaya ilçesine bağlı Dikmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir tır sürücüsü dik yokuşta bulunan aracının el freni indirmeden aracından indi. El freni çekik olmayan tır frenlerinin boşalması sebebiyle yokuş aşağı geri geri gitmeye başladı.

Yaklaşık 100 metre sürüklenen araç park halinde bulunan 4 arabaya ve yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, kamyonun çarptığı 4 araçta maddi hasar oluştu ve bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın yaşandığı sırda kaldırımda yürüyen iki kişi ise olası bir felaketten kıl payı kurtuldu. Çevre esnafın iddialarına göreyse kazaya karışın tırın trafikten daha önce men edildiği öne sürüldü. Olaydan sonra kaza mahalline polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay hakkında inceleme başlatıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı. “Araç çekme belgeli bir araç” Cadde üzerinde bulunan sürücü kursunun sahibi olan mağdur Cesim Adıgüzel yaşadıkları kazaya ilişkin, “Sürücü kursumuzun önünde, eğitim araçlarımız park halindeyken içinde her hangi bir kişi yokken bir kamyon kontrolsüz bir şekilde içinde sürücüsüz bir şekilde rampa aşağı geri geri geliyor. Araçlarımızı çarparak eziyor. Dört araç toplamda hasar görüyor. Bu araçlardan ikisi bizimdi. Birisi hafif hasarlı, diğeri ağır hasarlı. Diğerleri de bir personelimize ve vatandaşımıza ait araçlar. Sokak lambası direğini deviriyor tır. Mobilya firmasının totemini de devirdikten sonra duvara çarparak durabiliyor. Sürücü aracını çalışır vaziyette bırakmış ve inmiş. Bankada işi varmış herhalde. Aracın freni boşalıyor ve rampa aşağı kontrolsüz bir şekilde aşağı iniyor. Araç çekme belgeli bir araç. Trafikten men edilmiş. Sürücüyü tanımıyoruz. Araçlarımızın kaskosu var teminat altındalar. Can kaybı ve ciddi yaralanma olaylarının olmaması sevindirici oldu bu durumda. Böyle bir şey olsun istemezdik. Polisi aradık. Görevli arkadaşlarımız geldi tutanaklarını tuttular” ifadelerini kullandı. Kaza anına şahit olan bir başka esnaf Taner Ünal da, “Karşımızdaki bankanın önüne büyük bir kamyon park ediyor. Şoför el frenini çekmeden iniyor. Yolda eğimli olduğu için el freni çekik olmayan kamyon hızla doğru buraya geliyor. Burada park halinde bulunan 4 arabaya çarpıyor ve birisine çok ciddi hasar veriyor. Bizim de buradaki 7 metrelik totemimizi deviriyor. Öyle durabiliyor ancak. Bir kişi de hafif yaralanıyor ama tamamen maddi hasarlı bir kaza bu. Olaydan sonra itfaiyeye, polise ve 112 ekiplerini aradık. İtfaiye geldi araçta mahsur kalan vatandaşı kurtardı. Poliste burada gerekli işlemleri gerçekleştirdi. Başka bir ekipte kazaya sebep olan kamyonu alıp otoparka çekti. Herhalde trafikten men cezası da varmış zaten kamyonun. Ona rağmen trafikteymiş. Üstümüzdeki sürücü kursunun 2 aracı ile bir çalışanının aracı ve başka bir vatandaşın aracı hasar gördü” şeklinde konuştu.

