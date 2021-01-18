Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
El freni çekilmedi, park halindeki araca böyle vurdu

El freni çekilmedi, park halindeki araca böyle vurdu

kaldırımda park halindeki otomobil

Bild Kamera Ticari Araç Direksiyon 

-bir anda hareket etmesi ve yola inmesi
-yoltdan geçen diğer araçlar
-araçların sürücüsüz aracı görüp durması
-sürücüsüz aracın kamyona çarparak durması

( ANTALYA )- Kaldırımdan yola inen araç, bir kamyona çarparak durabildi ANTALYA

- Antalya'da park halinde bulunan ve el freni çekilmeyen ticari araç, kaldırımdan yola inip trafiği karıştırdı. Ticari araç yolun karşısına geçip bir kamyona çarparak dururken bir araç ta çarpmaktan son anda kurtuldu. Olay diğer sürücülerin dikkati sayesinde olay ucuz atlatıldı. Antalya'nın Pınarlı Mahallesinde kaldırıma park edilen aracın, bir anda hareket etmeye başlayarak yola girmesi, aracı gören seyir halindeki diğer araçların dikkati sayesinde ucuz atlatıldı. Edinilen bilgiye göre yolun sağ tarafına park edilen ancak el freni çekilmeyen araç bir süre sonra içinde kimse olmadığı halde hareket etmeye başlayıp yola indi. Park halindeyken direksiyona sola dönük olan araç, aynı istikamette araçların seyrettiği yola girip karşı tarafa kadar geçti. Otomobili biranda yolda gören sürücüler şaşkınlık yaşarken, sürücüsüz araç yolun karşısındaki bir kamyona çarparak durabildi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken diğer sürücülerin dikkati sayesinde olay ucuz atlatıldı. (BLT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı