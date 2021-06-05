El emeği ürünlerini sergilediler

-Sergide yer alan el emeği ürünleri

-Kurs hocalarının açıklamaları

-Açılış töreninden detay

-Okçuların gösterisi

-Açılış yapılması ve serginin gezilmesi



( ERZURUM -ÖZEL)- Bu kurslar sayesinde sosyalleşme sağlanmış oluyor ERZURUM



- Palandöken Halk Eğitim Merkezi İlçe Müdürlüğü kursiyerleri Palandöken İlçesinde faaliyete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı Aşık Sümmani Kültür Merkezi’nde yıl içerisindeki ürünlerini sergiledi. Serginin açılış törenine Palandöken İlçe Kaymakamı Önder Coşğun, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Yeşilyurt, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Palandöken Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Yavilioğlu,Erzurum Usta Öğreticiler Dernek Başkanı Nurten Turan, Erzurum Usta Öğreticiler Derneği İl Temsilcisi Nuran Akpınar, vatandaşlar katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Aşık Sümmani Kültür Merkezinde düzenlenen açılışta folklor gösterisi yapıldı, ardından küçük okçular gösterisi atışı yaptı. Erzurum Usta Öğreticiler Derneği İl Temsilcisi Nuran Akpınar ve Dernek Başkanı Nurten Turan faaliyetler hakkında yaptığı açıklamada, “Sergimiz 1-7 Haziran tarihleri arasında açık bulunacak. Kursiyerlerimiz arasında yetenekli kursiyerlerimiz de bulunmakta. Düzenlenen bu kursa kendine güvenen her kesi bekliyoruz. Yaş ortalamasında bir sınırlamamız yok, benim 70 yaşında öğrencim bile var, bizler eğitmen olarak amacımız halkımıza sağlıklı bireyler yetiştirme ve bir şeyler öğrenmelerini sağlamak, genel olarak bayanlar evlerinde boş oturuyorlar, düzenlenen bu kurslara gelen hanımlar ciddi anlamda stres atıyorlar, el becerilerini geliştiriyorlar. Deneyimli eğitmenlerimiz bu hanımlara terapi dersi verir gibi faaliyetlerde bulunuyorlar. Kursumuza gelen hanımlar yaptıkları ürünlerin pazarlamasını da yaparak ev ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Bizler geleneksel bir toplumuz. Pandemi döneminde evlere kapandık, kursların tekrar açılması bizler açısından son derece yerinde bir karar oldu. Bu kurslar sayesinde sosyalleşme sağlanmış oluyor” dedi.

Sergi bir hafta süre ile açık kalacak. Vatandaşlar sergiyi ücretsiz olarak gezebileceği ve kursiyerlerin ürün satışı yapabileceği belirtildi.

