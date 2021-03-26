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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
El ele tutuşan gençlerden meşale eşliğinde korona halayı kamerada

El ele tutuşan gençlerden meşale eşliğinde korona halayı kamerada

Gençlerin meşale eşliğinde halay çekmesi (cep telefonu görüntüsü)

( ANTALYA )- Asker eğlencesinde gençler, korona virüs tedbirlerini hiçe saydı ANTALYA

Sosyal Medya Tezahürat Asker Eğlencesi Cep Telefonu Grup Genç 


- Korona virüs vaka sayısının tırmandığı Antalya’da salgına aldırış etmeyen bir grup genç, sokakta el ele tutuşarak meşaleli asker eğlencesi düzenledi.
Kontrollü normalleşme sonrası vaka sayılarının arttığı şu günlerde, özellikle mutasyonlu virüsle birlikte bulaş oranı arttı. Haftalık vaka tablosunda 100 binde 119,18 oranıyla yüksek vaka sayısıyla dikkat çeken Antalya’da ise bu tehlikeyi unutup asker eğlencesi düzenleyen gençlerin görüntüsü pes dedirtti. Dün gece Kepez ilçesinin Demirgül Mahallesi'nde çoğu maskesiz yaklaşık 10 genç, sokak ortasında el ele tutuşarak meşaleler eşliğinde halay çekti. 'En büyük asker, bizim asker' tezahüratları eşliğinde eğlenmeye devam eden gençleri çocukların da izlediği görüldü.
Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan eğlence, sosyal medyada paylaşılması sonrası izleyenlerin tepkisine neden oldu.
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