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El Bab'ta şehit olan 2 asker ile yaralılar Türkiye’ye getirildi
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
El Bab'ta şehit olan 2 asker ile yaralılar Türkiye’ye getirildi

El Bab'ta şehit olan 2 asker ile yaralılar Türkiye’ye getirildi

Hastane görüntüsü

Yaralı Askerler Güvenlik Önlemi Terörist Teröristler Yaralı Asker 

-Ambulansların gelişi
-Genel ve detaylar
-Ambulanslar
-Vali Soytürk’ün hastaneye giriş ve çıkışı

( KİLİS ) KİLİS

- Suriye’nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde bir kirpi aracına teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan 2 asker ile yaralanan 2 asker Türkiye’ye getirildi.
Suriye’nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı. Saldırı sonrasında bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınarak vuruldu. Çatışmaların ardından 2 şehidin naaşı Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna gönderilirken, yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Hastane ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi alırken, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, Kilis Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralı askerleri ziyaret etti.
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