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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- El Bab’ta patlama: 2 yaralı

- El Bab’ta patlama: 2 yaralı

Olay yeri görüntüsü

( EL BAB ) EL BAB

Hastane Sağlık Ekipleri 


- Suriye'nin Halep iline bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcı yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu bir kadın ve bir çocuk yaralandı. Halep’e bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü araç infilak ettirildi. Patlama sonucu bir kadın ve bir çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
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