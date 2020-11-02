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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- El Bab'ta akaryakıt istasyonunda patlama

- El Bab'ta akaryakıt istasyonunda patlama

-Patlama bölgesinden görüntüler

( HALEP ) HALEP

Karya Gesi Akaryakıt İstasyonu 


- Suriye'nin El Bab ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda patlama yaşandı. Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bulunan Al-Jadid Hastanesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda akaryakıt yüklü tankerde patlama yaşandı. Patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yetkililer, patlamada yaralı ve can kaybının olmadığını belirtti.

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