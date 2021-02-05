El-Bab şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı

--geçilen görüntü-

-Cenaze töreninden görüntü

-Tabutun taşınmasından görüntü

-Namazdan görüntü

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( AFYON KARAHİSAR-EK-DRONE)- Kahraman şehidin cenazesine binlerce kişi katıldı AFYON KARAHİSAR



- Suriye’de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Afyonkarahisarlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel gözyaşları içinde toprağa verildi.

Suriye’de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği sırada Dazkırı ilçesi Aşağıyenice köyü nüfusuna kayıtlı Demirel şehit düştü. Şehit Demirel’in Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarından son yolculuğuna uğurlanacak Aşağıyenice köyündeki baba evinde helallik alınmasının ardından cenaze töreninin yapılacağı köy camisine getirildi.

Cuma namazının ardından gerçekleştirilen cenaze törenine Vali Gökmen Çiçek, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Jandarma Krımınal Daire Başkanı Albay Sinan Şen, kaymakamlar, belediye başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.

Törende şehidin kızları Elif Ezgi Demirel (17) ve Rabia rüya Demirel (12) ile eşi Nuriye Demirel ile baba Mehmet Demirel, anne Meryem Demirel ve ağabeyi Osman Demirel uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin baba ve ağabeyini cenaze töreninde protokol üyeleri yalnız bırakmadı.Protokol şehidin aile üyeleri ile birlikte saf tuttuŞehidin cenaze namazını Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı. Protokol üyeleri şehit ailesi ile birlikte cenazede saf tutarken, namaz öncesi konuşan Müftü Kazancı şehitliğin dinimizde çok önemli bir makam olduğunu hatırlattı. Cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre askerlerin omuzlarından taşınırken daha sonra cemaat tarafından defin edileceği köy mezarlığına götürüldü.Şehit Demirel Tekirdağ’da patlayıcı madde imha tim komutanıydıAnkara, Tunceli, Adıyaman, İzmir, Elazığ ve Sivas gibi çeşitli illerde görev yapan Süleyman Demirel, en son Diyarbakır’dan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına atanarak, burada patlayıcı madde imha tim komutanı olarak görev yaptı. Şehit Demirel ardından Tekirdağ’dan geçici görev ile Suriye’nin El Bab şehrine gitti. Demirel dün gerçekleştirilen görevde ise el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği sırada şehit düştü.



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