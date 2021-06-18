- El Bab’da yüzler gülmeye başladı - Bab Yerel Meclis Başkanı Muhammed Heysem Şehabi: - “Terör örgütlerinden sonra şehrimizin yüzde 75’i yıkık dökük haldeydi. Şuan şehrimizi neredeyse eski haline getirdik” - “Yerel Meclis bünyesind...

-Meclis başkanının konuşması

-Meclis içindeki müdürlükler detaylar



( CERABLUS ) - El Bab’da yüzler gülmeye başladı- Bab Yerel Meclis Başkanı Muhammed Heysem Şehabi:- “Terör örgütlerinden sonra şehrimizin yüzde 75’i yıkık dökük haldeydi. Şuan şehrimizi neredeyse eski haline getirdik”- “Yerel Meclis bünyesinde 14 müdürlük kurularak iş ve işlemler koordineli şekilde yürütülüyor” CERABLUS



- Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen El Bab ilçesinde yüzler gülmeye başladı.

Yüzde 75’i yıkılmış bir şehri yeniden eski haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Bab Yerel Meclis Başkanı Muhammed Heysem Şehabi, kentin çoğunu yeniden inşa ettiklerini söyledi.



2017 yılında terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan El Bab’ta Yerel Meclis tarafından oluşturulan 14 müdürlükle, ilçenin elektriğinden suyuna, altyapısından güvenliğine kadar birçok çalışmaya imza atılıyor. Kurulan müdürlüklerde Türkiye’den gelen uzmanların rehberliğinde yapılan çalışmalarla yüzde 75’i harabeye dönen kent adeta yeniden inşa ediliyor. El Bab Yerel Meclisinde gazetecileri ağırlayan Meclis Başkanı Muhammed Heysem Şehabi, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bölgenin terörden arındırılmasının ardından birçok kurum ve kuruluş kurduklarını belirten Şehebi, “2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Suriye Milli Ordusunun operasyonları ile bölgemiz terör örgütlerinden arındırıldı. Terör örgütlerinden bölgemiz arındırıldıktan sonra burada birçok kurum kuruluş oluşturuldu. Tüm iş ve işlemlerimizi, oluşturulan bu müdürlükler çerçevesinde yürütüyoruz. El Bab Yerel Meclisine bağlı 14 müdürlüğümüz var, meclisimizde 27 üye var, bu üyelerin seçimi halkın kişi önermesi neticesinde oluşturuluyor ve bu 27 üye meclis başkanını seçimle belirliyor. Burada işleri Türkiye’den gelen danışman arkadaşlar ve Gaziantep Vali Yardımcımızla iletişim halinde, koordinasyonlu bir şekilde yürütüyoruz” dedi.

Yüzde 75’i yıkılmış bir şehri yeniden eski haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Bab Yerel Meclis Başkanı Muhammed Heysem Şehabi, “Terör örgütlerinden arındırıldıktan sonra şehrimizin yüzde 75’i yıkık dökük haldeydi. Şuan şehrimizi neredeyse eski haline getirdik diyebiliriz ve daha iyi olması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm işlerimizle birlikte biz, sanayi, ticaret, belediye, sağlık ve eğitim alanlarında faaliyetlerimizi yürütüyoruz. İnşallah daha iyiye gitmek için çabalamaya devam edeceğiz” diye konuştu.



