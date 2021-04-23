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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- El-Bab’da teravih namazı çıkışında patlama: 1 yaralı

- El-Bab’da teravih namazı çıkışında patlama: 1 yaralı

patlamanın meydana geldiği bölgeden detaylar

( HALEP ) HALEP

Hastane Teravih Namazı 


- Suriye’nin El Bab ilçesinde teravih namazı çıkışında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesindeki Çobanbey kavşağında bulunan bir cami yakınlarında yerleştirilen patlayıcılar teravih namazı çıkışında infilak etti. Patlama sonucu 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, patlamanın ardından ortalığın savaş alanına döndüğü ve yangın çıktığı görüldü.
Sivil savunma ekipleri alevleri söndürebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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