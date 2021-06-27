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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
- El Bab’da patlama: 1 ölü

- El Bab’da patlama: 1 ölü

Aracın görüntüsü

( EL BAB ) EL BAB

Hastane Sivil Savunma 


- Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde, el yapımı patlayıcı yerleştirilen bir aracın infilak etmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Suriye'nin kuzeyinde Halep’e bağlı El Bab ilçesinde, el yapımı patlayıcı yerleştirilen bir araç infilak etti. Patlama sonucu araç sahibi Muhammad Majed Hamsho hayatını kaybederken, yanında bulunan oğlu ise yaralandı. Yaralanan çocuk olay yerine ulaşan sivil savunma ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlayıcının park halindeki araca gece saatlerinde yerleştirildiği belirtildi.
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