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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- El Bab'da EYP patladı: 3 yaralı

- El Bab'da EYP patladı: 3 yaralı

Olay yeri

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-İnfilak eden kamyon

( EL BAB ) EL BAB

- Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bir kamyona yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bir kamyona yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Aracın nereden geldiği henüz bilinmezken, El Bab'da polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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