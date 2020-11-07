- El Bab'da EYP patladı: 3 polis öldü

- Suriye'nin El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı 3 polis hayatını kaybetti. Suriye'nin halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde teröristler tarafından yol kenarına yerleştirilmiş bir EYP, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışırken patladı. Patlama sonucu SMO'ya bağlı 3 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.
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