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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- El Bab'da EYP patladı: 3 polis öldü

- El Bab'da EYP patladı: 3 polis öldü

patlama sonrası görüntü

( HALEP ) HALEP

Polis Teröristler 


- Suriye'nin El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı 3 polis hayatını kaybetti. Suriye'nin halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde teröristler tarafından yol kenarına yerleştirilmiş bir EYP, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışırken patladı. Patlama sonucu SMO'ya bağlı 3 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.
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