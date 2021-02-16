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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- El Bab’da araç içinde patlama: 1 ölü, 5 yaralı

- El Bab’da araç içinde patlama: 1 ölü, 5 yaralı

-Patlama meydana gelen araçtan görüntü

( EL BAB ) EL BAB

Hastane El Yapımı Bomba Sivil Savunma 


- Suriye’nin El Bab ilçesinde bir araç içinde meydana gelen patlama nedeni ile 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Suriye’nin Halep kentinde bulunan El Bab ilçesinin merkezinde bir minibüsün içinde el yapımı bomba patladı. Patlama nedeni 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı.
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