- El Bab’da araç içinde patlama: 1 ölü, 5 yaralı



- Suriye’nin El Bab ilçesinde bir araç içinde meydana gelen patlama nedeni ile 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Suriye’nin Halep kentinde bulunan El Bab ilçesinin merkezinde bir minibüsün içinde el yapımı bomba patladı. Patlama nedeni 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı.



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