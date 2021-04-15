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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
El Bab Bölgesi Eğitim sorumlusu düzeyindeki DEAŞ’lı tutuklandı

El Bab Bölgesi Eğitim sorumlusu düzeyindeki DEAŞ’lı tutuklandı

adliye dışı

Silah Eğitimi Müstehcen Bağlılık Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-şüphelilerin çıkarılışı ve araca bindirilmesi
-Şüphelilerin faaliyet gösterdiği görüntüler
-Polis ekiplerinin operasyonu

( SAKARYA )- Sakarya merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 tutuklandı- DEAŞ mensuplarına biat yemini ettiriyordu, operasyonda tutuklandı SAKARYA

- Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında aralarında El Bab Bölgesi Eğitim sorumlusu düzeyinde faaliyet gösteren ve DEAŞ mensuplarına biat yemini ettirerek, camilerde DEAŞ’ın ideolojisi doğrultusunda hutbe okuduğu örgüt mensubunun da bulunduğu 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube ekipleri DEAŞ’a yönelik Sakarya merkezli Bursa ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlar kapsamında haklarında yakalanma kararı çıkarılan 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrasında Sakarya Adalet Sarayına sevk edildi. DEAŞ terör örgütü içerisinde Suriye ve Irak ülkelerinde, aralarında El Bab Bölgesi Eğitim Sorumlusu düzeyinde faaliyet gösteren örgüt mensubu da olmak üzere 1 Suudi Arabistan 1 Irak ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. DEAŞ adına biat töreni düzenlemiş El Bab Bölgesi Eğitim Sorumlusu düzeyinde faaliyet gösteren ve operasyonda tutuklanan M.S.H.A. isimli şahsın, Suudi Arabistan’da hırsızlık suçundan dolayı yargılandığı öğrenilirken sahte pasaport ile Suudi Arabistan’dan çıkarak Bahreyn’e geçtiği ve aynı pasaport ile ülkemize gelerek kaçak yollar ile Suriye’ye geçtiği öğrenildi. M.S.H.A.’nın Suriye’de silah eğitimi alarak birçok çatışmaya girdiği, DEAŞ mensuplarına biat yemini ettirdiği, camilerde DEAŞ’ın ideolojisi doğrultusunda hutbe okuduğu, DEAŞ’ın bölgedeki hakimiyetini kaybetmesi üzerine Suriye’de çıkardığı sahte Suriye kimliği ile kaçak yollardan ülkemize girdiği tespit edildi. Diğer yakalanan örgüt mensuplarından Suriye uyruklu E.E. ile M.E.E.S., M.S.H.A.’nın düzenlediği DEAŞ’a bağlılık biat törenine katılarak, biat ettiği ve Irak uyruklu M.Ş. isimli örgüt mensubunun ise DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından uçak savar konumlandırılmış, ağır silahlı pikap tarzı araçların şoförlüğünü yaptığı tespit edildiği öğrenildi. Sahte Suriye kimlikleri ve müstehcen görüntüler ele geçirildi Öte yandan, yakalanan şahıslardan el konulan materyaller üzerinde yapılan incelemelerde çok sayıda örgüt faaliyetlerine ilişkin görüntü ve fotoğraflar, sahte Suriye kimlikleri ile çocuk ve hayvanlar ile ilgili TCK 226 maddesinde belirtilen müstehcen görüntüler de bulundu.
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