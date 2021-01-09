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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- El Bab'a İHA’lı hava saldırısı

- El Bab'a İHA’lı hava saldırısı

Saldırıdan görüntüler

( EL BAB ) EL BAB

Hava Saldırısı İnsansız Hava Aracı Petrol Saldırı Sivil Savunma 


- Suriye'nin El Bab ilçesinde kimliği belirsiz insansız hava aracı

tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi.
Suriye'nin El Bab ilçesinde bulunan Terhin bölgesindeki petrol tankerlerine kimliği belirsiz insansız hava aracı

tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi.
Saldırı sonucu bölgede büyük yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
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