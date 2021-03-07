- Ekvator Ginesi’nde 4 patlama: Ölü ve yaralılar var



- Ekvator Ginesi’nin Bata şehrinde en az 4 patlamanın meydana geldiği bildirilirken, patlamalar sonucu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi. Afrika kıtasında yer alan Ekvator Ginesi’nin ekonomi başkenti konumundaki Bata şehrinde en az 4 patlamanın meydana geldiği bildirildi.

Patlamalar nedeni ile çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi. Yerel basında yer alan haberlerde, Bata'daki Nkoa Ntoma askeri kampından dumanların yükseldiği bir görüntü paylaşıldı. Patlamanın çok sayıda binaya hasar verdiği aktarıldı. Patlamaların kaynağı henüz bilinmezken, patlamaların askeri kampın cephaneliğinde meydana gelmiş olabileceği öne sürüldü.



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