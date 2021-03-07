Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Ekvator Ginesi’nde 4 patlama: Ölü ve yaralılar var

- Ekvator Ginesi’nde 4 patlama: Ölü ve yaralılar var

-Bata’dan patlama sonrası görüntüler

( MALABO ) MALABO

Cephane Bild Başkent 


- Ekvator Ginesi’nin Bata şehrinde en az 4 patlamanın meydana geldiği bildirilirken, patlamalar sonucu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi. Afrika kıtasında yer alan Ekvator Ginesi’nin ekonomi başkenti konumundaki Bata şehrinde en az 4 patlamanın meydana geldiği bildirildi.
Patlamalar nedeni ile çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi. Yerel basında yer alan haberlerde, Bata'daki Nkoa Ntoma askeri kampından dumanların yükseldiği bir görüntü paylaşıldı. Patlamanın çok sayıda binaya hasar verdiği aktarıldı. Patlamaların kaynağı henüz bilinmezken, patlamaların askeri kampın cephaneliğinde meydana gelmiş olabileceği öne sürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı