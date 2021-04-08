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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Ekvador'da küçük uçak düştü: 6 ölü

- Ekvador'da küçük uçak düştü: 6 ölü

uçağın düşme anı

Bild Kamera Gesi Cep Telefonu 

-olay yeri detay

( QUITO ) QUITO

- Ekvador’un Guayas eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Ekvador’da Nueva Loja'dan kalkan küçük bir uçağın, Guayas eyaletinin Salitre bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.
Ulusal Sivil Havacılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kaza sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, "Salitre'de küçük uçak düştü. Mürettebat Gabriel Guapaz ve Edwin Velasquez ile yolcular Jaime Munoz, Elvis Trujillo, Silvia Orellana ve Julio Jaramillo hayatlarını kaybetti" ifadeleri kullanıldı. Guayaquil'e gitmek üzere havalanan uçakta 1'i kadın 3 doktor olduğu aktarıldı. Uçağın irtifa kaybederek düştüğü anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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