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Eksik yumurta gümrüğü takıldı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Eksik yumurta gümrüğü takıldı

Eksik yumurta gümrüğü takıldı

Çobanbey gümrük kapısından görüntüler

Yumurta Gesi Gümrük Kapısı İstihbarat Muhalefet 

-Genel ve detaylar
-Tırdan taşınan yumurtalar
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Çobanbey Sınır Kapısından Türkiye’den Suriye’ye giden bir tırda ihracat beyannamesine aykırı olarak 54 bin 360 adet yumurtanın eksik olması nedeniyle işlem yapıldı. Edinilen bilgiye göre, Elbeyli Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye’den Suriye’ye gitmek için gelen tır durduruldu. Gümrük Muhafaza ekipleri, Çobanbey Sınır Kapısından Suriye’ye yumurta taşıyan tırın belgeleri incelendi. Transit refakat belgesi muhteviyatı sevkli tır aracında yapılan kontrollerde Transit refakat belgesine bağlı ihracat beyannamesi muhteviyatı sofralık yumurta cinsi eşya taşıyan tırda 151 koli içerisinde 54 bin 360 adet yumurta cinsi eşyanın eksik olduğu tespit edildi. Eksik miktarın yüzde 10’dan fazla olması sebebiyle şoför ve firma sahibi hakkında 5607 sayılı kanun maddesine muhalefet suçundan yasal işlemler başlatıldı. (MAD-SD-
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