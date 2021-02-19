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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Eksi 5 derece soğukta karın içine balıklama atladı

Eksi 5 derece soğukta karın içine balıklama atladı

-Şahsın konuşması ve karda yüzmesi

( BİLECİK ) BİLECİK

Yüzme Karayolları Kahkaha Cep Telefonu Dumlu 


- Bilecik'te yaşayan bir kişi, eski 5 derece soğuğa aldırmadan karda yüzmeye çalıştı. Bir süre karda yüzmeye çalıştıktan sonra kahkahalar atarak çıkan adam çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Alınan bilgilere göre; Bilecik'te yaşayan Yasin Yurttaş, denize girer gibi beyaz karların içerisinde balıklama atlayarak, eksi 5 derece soğuğa aldırmadı. Yurttaş, sağlıklı ve zinde kalmak için her yıl kar banyosu yaptığını dile getirdi. "Sağlıklı kalmak için bunu yapıyorum" Sağlıklı ve zinde kalmak için senede bir kez tekrarladığını belirten Yurttaş; "Hasta olacaksın diyorlar. Hasta olmuyorum. Sadece sağlıklı kalmak için bunu yapıyorum. Bu soğukta karayolları ve belediyelerde çalışan işçileri düşündükçe benim yaptığım ufak ve basit bir şey. En fazla 5 dakika sonra eve gidip kaloriferin başında çayımı yudumluyorum" ifadelerine yer verdi.
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