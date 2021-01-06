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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eksi 30 derece soğukta donan su borusunu açmak için seferber oldular

Eksi 30 derece soğukta donan su borusunu açmak için seferber oldular

Çalışmadan detay

Su Şebekesi 

- Donan boruların çıkarılması
- Ateş yakan işçiler
- Muhtarın konuşması

( ERZURUM ) -- ESKİ çalışanlarının zor şartlardaki mesaisi ERZURUM

- Erzurum’un Tekman İlçesinde donan su boruları eksi 30 derecede 6 saatlik süren çalışma sonunda açıldı. Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Dengiz Mahallesi su motor pompası arıza yaptı. ESKİ ekibi müdahale etti. Eksi 30 derecede yaklaşım altı saat süren çalışma sonunda mahalle suya kavuşturuldu. 60 metre derinliğindeki kuyudan borular tek tek çıkarılarak mortordaki arıza giderildi. Mahalle Muhtarı Yunus Yıldız, arızanın meydana gelmesinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekiplerine bilgi verildiğini ve ekiplerin anında bölgeye gelerek uzun uğraşlar sonucu donan su şebekesindeki arızayı giderdiğini söyledi.

Yıldız, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve ESKİ ekiplerine fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Mahallemiz yeniden suya kavuştu” dedi.
(AUB-AT)
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