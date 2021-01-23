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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Eksi 25 derecede araçlarının yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı

Eksi 25 derecede araçlarının yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı

Yolda donan tırlar

Hava Sıcaklığı Mahsur Kaldı İran Uluslararası Yakıt Deposu 

-tırların depolarını tüple ısıtmaları
-sürücüler ile röp.
-soğuk havada namaz kılan sürücü
-çaldıranlı vatandaşlar ile röp.

( VAN ) VAN

- Van’ın Çaldıran ilçesinde hava sıcaklığının gündüz saat 14.00’da eksi 25 derece düşmesiyle birçok aracın yakıt depoları donmasıyla yolda mahsur kaldılar. Kar yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu Sibirya soğukları yaşanıyor. Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden olan Van’ın Çaldıran ilçesinde eksi 25 derece soğukta yaşam, durma noktasına geldi. Denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buzla kaplanırken araçları donan İranlı tır şoförleri eksi 25 derecede aralarının çalışması için namaz kılarak dua ettiler. D 975 uluslararası Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda seyreden tırlar araçlar hareket halindeyken yakıt depoları buz tuttu. Tır sürücüler, verilen 7 saatlik uğraşın ardından yakıt deposunu ateşle ısıtarak araçlarını çalıştırmaya çalışıyorlar. Çaldıran Belediyesi donan araçların çalışmaları için gerekli her türlü yardımda bulunuyor.
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